Scandale : que vaut le film avec Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie ?

L’affaire avant l’affaire. Peu avant l’éclatement du scandale Weinstein et l’essor du mouvement #MeToo, une affaire avait secoué le monde des médias américains : les accusations de harcèlement sexuel à l’encontre de Roger Ailes, grand manitou de la chaîne Fox News, en 2016. Le réalisateur Jay Roach ("Austin Power", "Mon beau-père et moi") met en scène cette histoire aussi puissante que controversée. Roger Ailes (décédé en 2017) a eu une technique infaillible pendant vingt ans : propulser de jeunes présentatrices à la tête d’émissions en contrepartie de faveurs sexuelles. En cas de refus, le magnat de la presse les menaçait de briser leur carrière.

La chaîne Fox News au cœur du scandale

Le cinéaste réunit un casting cinq étoiles avec Nicole Kidman en Gretchen Carlson décidée à en découdre, Charlize Theron en Megyn Kelly, vedette de la chaîne en proie aux doutes et Margot Robbie impeccable en Kayla Pospisil, jeune journaliste souhaitant gravir les échelons. John Lithgow incarne l’indécent Roger Ailes à l’écran. Si les faits ne sont pas totalement retranscrits à l’écran et notamment toute la partie enquête, le climat de tension et même de terreur qui régnait au sein de la chaîne à l’époque plonge le spectateur dans une angoisse indicible. "Scandale" cherche ainsi à exposer les pressions exercées (et notamment sexuelles) sur les femmes dans le monde du travail. Un film qui permet de découvrir également les coulisses d’une chaîne – Fox News – qui joua un grand rôle dans l’élection de Donald Trump. L’action du film se déroule d’ailleurs en pleine campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2016.

Par Ambre L