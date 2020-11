Sean Connery décédé : Les causes exactes de la mort de l’acteur révélées

Le 31 octobre dernier, le monde entier a appris avec tristesse la disparition de Sean Connery. L’inoubliable interprète de James Bond est décédé à l’âge de 90 ans aux Bahamas où il avait élu domicile après s’être retiré de la vie médiatique. Rapidement après l’annonce de la mort de Sean Connery, sa petite-fille par alliance, Stéphanie Renouvin, avait rendu hommage à l’acteur sur BFMTV : "Quand il a arrêté de faire des James Bond, il a voulu prouver qu’il était autre chose qu’une belle enveloppe, avec un sourire ravageur, des yeux malicieux et séducteurs". Elle avait également dévoilé les causes de la mort de Sean Connery : "On a comme seule consolation aujourd’hui, de se dire qu’il est mort dans la nuit. Il est mort doucement. Il a soufflé dans la nuit vers un heure et demie du matin, heure bahaméenne, puisqu’il est aux Bahamas avec mes oncles et ma grand-mère".

Une pneumonie fatale pour l’acteur

Un mois après la mort du célèbre acteur, le site américain TMZ a réussi à se procurer le certificat officiel de décès de l’acteur. Sur le papier, il est stipulé que Sean Connery aurait succombé à une insuffisance respiratoire causée par une pneumonie, mais aussi à une fibrillation auriculaire, qui est un problème de coeur. Des causes qui valident les dires de Stéphanie Renouvin. De son côté, la veuve de Sean Connery avait fait savoir rapidement que les cendres de l’acteur seraient dispersées à deux endroits : "Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi sur ses terres natales. Dès que cela sera possible et que nous pourrons voyage en toute sécurité, sa famille a l'intention de rentrer en Ecosse avec lui. Nous aimerions une commémoration pour lui en Ecosse, c'est notre volonté. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela sera".

Par Alexia Felix