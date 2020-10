Sean Connery : l’inoubliable James Bond est mort à 90 ans

Il s’appelait Connery, Sean Connery. Il s’était fait connaître du monde entier en incarnant James Bond au cinéma. L’agent au service de sa Majesté est mort. Il avait 90 ans. Les causes de son décès n'ont pas encore été communiquées. Sa famille a annoncé la triste nouvelle ce samedi 31 octobre 2020 à BBC News. Icône du cinéma britannique, il avait été anobli par la reine Elizabeth II en 2000.

Né le 25 août 1930 à Édimbourg en Ecosse, Sean Connery est issu d’un milieu extrêmement modeste. Il jongle entre les petits boulots dès son enfance et s’engage même dans la marine britannique pour une durée de trois ans. Sa pratique du culturisme lui permet de décrocher ses premières figurations à la télévision au début des années 50.

Le premier des James Bond

En 1961, il participe au concours du London Express qui cherche un acteur pour incarner James Bond, un agent secret britannique, personnage issu des livres de Ian Fleming. Sean Connery s’impose face à 600 candidats. Il va alors incarner de 1962 à 1971 six fois l’agent 007 dans des films produits par EON Productions : "James Bond 007 contre Dr No", "Bons baisers de Russie", "Goldfinger", "Opération Tonnerre", "On ne vit que deux fois", et "Les diamants sont éternels". A noter que le comédien incarnera une septième fois James Bond en 1983 mais dans un film classé non officiel "Jamais plus jamais" et produit par Warner Bros.

Dès le premier film, le succès est au rendez-vous et Sean Connery devient une star mondialement reconnue. Si James Bond apporte gloire et richesse à l’acteur écossais, celui-ci fait savoir dès sa cinquième participation qu’il ne souhaite plus incarner l’agent secret. Les causes : les scénarios répétitifs et le fait d’être tout le temps associé à ce rôle. Après une sixième participation en 1971, il dit adieu à James Bond (pour l’incarner une ultime fois en 1983 néanmoins).

Une carrière couronnée de succès

En parallèle de son rôle de 007, Sean Connery veut développer sa carrière dans un registre plus dramatique. Il collabore plusieurs fois avec le réalisateur Sidney Lumet dans "Le Crime de l’Orient-Express" (1974) ou encore la comédie "Family Business" (1989). Ses rôles dans "Le Nom de la rose" de Jean-Jacques Annaud et "Les Incorruptibles" de Brian de Palma, pour ne citer qu’eux, sont salués par la critique. Pour le premier, il reçoit le British Academy Film Award du meilleur acteur en 1986, quand pour le second, il obtient l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1987. Acteur bankable, Sean Connery annonce après la sortie du film "La Ligue des gentlemen extraordinaires" qu’il prend sa retraite cinématographique en 2004.

Marié de 1962 à 1973 avec l’actrice australienne Diane Cilento, le couple a eu un fils Jason (né en 1963) également acteur. Il était marié depuis 1975 avec l’artiste-peintre Micheline Roquebrune avec qui il vivait entre l'Espagne et les Bahamas. Sean Connery a toujours fièrement revendiqué ses origines écossaises, n’en témoigne son célèbre tatouage "Scotland Forever". Dès les années 90, l’acteur va plus loin et s’engage pour l’indépendance de l’Ecosse en militant auprès du Parti national écossais.

Par Non Stop People TV