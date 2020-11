Sean Connery mort : les détails bouleversants sur sa fin de vie

Sean Connery n’est plus. Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2020, le célèbre interprète de "James Bond" est mort, entouré de ses proches aux Bahamas. Il était âgé de 90 ans. Ses obsèques seront privées. Quelques jours après la mort de Sean Connery, ses proches sont nombreux à prendre la parole dans les médias pour lui rendre hommage. Sa dernière épouse, la Française Micheline Roquebrune, a révélé au "DailyMail" les causes de la mort de Sean Connery. "Ce n'était pas une vie pour lui. Il n'était plus capable de s'exprimer vers la fin. Au moins, il est mort dans son sommeil, et c'était très paisible. J'étais à son chevet tout du long, et il est juste parti. C'était ce qu'il voulait", a affirmé Micheline Roquebrune, qui a épousé Sean Connery en 1975.

Sean Connery aurait voulu mourir "plus tôt"

La petite-fille de l’acteur, Stéphanie Renouvin, a rendu hommage à Sean Connery sur BFM TV. Elle est également revenue sur les circonstances de la mort de Sean Connery. "Il est parti pendant la nuit, de vieillesse, et c’est quand même une très belle mort, même si ceux qui restent sont bien entendu très tristes et émus", a-t-elle déclaré. Jackie Stewart, ancien pilote automobile et ami de Sean Connery, s’est exprimé auprès de "Good Morning Britain". Ses propos ont été rapportés par nos confrères de "L’Express". Jackie Stewart révèle des détails bouleversants sur la fin de vie de Sean Connery. Il déclare notamment que son défunt ami aurait voulu mourir "plus tôt" parce qu’il "n’allait pas bien". "C’était un triste spectacle", déplore Jackie Stewart, attristé par la mort de Sean Connery. "Une grande perte", regrette-t-il.

Par Matilde A.