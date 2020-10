Sean Connery mort : pluie d’hommages des stars sur Instagram

Ce samedi 31 octobre 2020, le cinéma est en deuil. Sean Connery, inoubliable interprète de l’agent secret James Bond, est mort. C’est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle à BBC News. Sean Connery était âgé de 90 ans. Les causes de son décès sont encore méconnues. Depuis cette terrible annonce, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Marina Foïs a partagé un cliché du défunt acteur accompagné d’un coeur noir en légende. Michel Denisot se souvient de la "classe éternelle" de Sean Connery et ajoute "James Bond ne meurt jamais" en légende d’une photo de l’acteur décédé sur Instagram. Sur Twitter, Jean-Luc Reichmann a publié deux photographies de Sean Connery avec la légende suivante : "L’élégance ne meurt jamais. Merci à vous Sean Connery".

"Adieu à l’homme le plus classe du monde"

Pour Christophe Beaugrand, le monde du cinéma pleure l’"icône de la classe et de la virilité". "Que de souvenirs de films fabuleux", ajoute l’animateur de TF1. En hommage à Sean Connery, Sandrine Kiberlain s’est contentée de poster une photographie du défunt acteur écossais sur Instagram. Vincent Cerutti déplore la disparition d’un "homme de caractère et de convictions" qui "emporte avec lui bon nombre de souvenirs". Patrick Bruel s’est également exprimé après l’annonce de la mort de Sean Connery. "Inoubliable ! Thank u 007", poste le chanteur sur Instagram. Frédéric Bel a partagé une photographie en noir et blanc de Brigitte Bardot dans les bras de Sean Connery avec la légende suivante : "Adieu à l’homme le plus classe du monde". Salma Hayek a également pris le contrôle de son compte Instagram pour honorer la mémoire de l’acteur et adresser ses condoléances à ses proches. "Repose en paix", écrit Salma Hayek.

L’élégance ne meurt jamais...

Merci à vous Sean Connery #SeanConnery pic.twitter.com/9qQnvA6k3k — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) October 31, 2020

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marina Foïs (@marinafois) le 31 Oct. 2020 à 6 :05 PDT 31 Oct. 2020 à 6 :05 PDT

Par Matilde A.