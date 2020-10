Sean Connery mort : sa famille dévoile les causes de son décès

Ce samedi 31 octobre 2020, le monde entier apprend avec tristesse la mort de Sean Connery. L’inoubliable interprète de James Bond est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, entouré de ses proches. Il était âgé de 90 ans. L’acteur s’est éteint aux Bahamas où il avait élu domicile après s’être retiré de la tourmente médiatique. Sean Connery y vivait avec sa seconde épouse, la Française Micheline Roquebrune. Le couple s’est marié en 1975. Ensemble, ils n’ont pas eu d’enfant. Sean Connery est en revanche papa d’un enfant : Jason, qu’il a eu d’un premier mariage avec Diane Cilento. Depuis l’annonce de la mort de Sean Connery, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Salma Hayek, Marina Foïs, Sandrine Kiberlain, Patrick Bruel… De nombreuses stars ont tenu à honorer la mémoire de celui qui a été le premier à incarner James Bond.

"Une très belle mort", selon la famille de Sean Connery

Stéphanie Renouvin est la petite-fille par alliance de Sean Connery. Invitée à rendre hommage au défunt acteur sur BFM TV, la journaliste a déclaré : "Quand il a arrêté de faire des James Bond, il a voulu prouver qu’il était autre chose qu’une belle enveloppe, avec un sourire ravageur, des yeux malicieux et séducteurs". L’animatrice de W9 a également dévoilé les causes de la mort de Sean Connery. "On a comme seule consolation aujourd’hui, de se dire qu’il est mort dans la nuit. Il est mort doucement. Il a soufflé dans la nuit vers un heure et demie du matin, heure bahaméenne, puisqu’il est aux Bahamas avec mes oncles et ma grand-mère", a assuré Stéphanie Renouvin avant de conclure : "Il est parti pendant la nuit, de vieillesse, et c’est quand même une très belle mort, même si ceux qui restent sont bien entendu très tristes et émus".

