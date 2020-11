Sean Connery mort : sa petite-fille dévoile ses talents cachés

Sean Connery nous a quittés à l’âge de 90 ans samedi 31 octobre 2020. L’acteur, célèbre pour avoir été le premier à interpréter l’agent secret James Bond, est décédé dans son sommeil. L’acteur est mort aux Bahamas où il avait élu domicile après s’être retiré de la tourmente médiatique. Sean Connery y vivait avec sa seconde épouse, la Française Micheline Roquebrune. Après l’annonce de la mort de Sean Connery, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. La petite-fille par alliance de l’acteur, Stéphanie Renouvin, lui a rendu un touchant hommage sur Instagram. "Au revoir notre bien-aimé SeanSean. Comme on s’est bien amusés. Combien d’amour nous avons partagé. Comme tu étais beau, intelligent et doué. Et si humble... Fais un beau voyage au paradis bercé par la musique jazz", a posté la journaliste et animatrice de W9.

Sean Connery "chantait très très bien"

Quelques jours après la disparition de Sean Connery, Stéphanie Renouvin était l’invitée de "L’info du Vrai" sur Canal+. La journaliste a alors dévoilé des talents cachés de Sean Connery, comme la narration. "Quelle voix extraordinaire, révèle Stéphanie Renouvin. Il avait non seulement une voix mais aussi une façon de la poser (...) une façon de raconter des histoires extraordinaire. C'était un très bon narrateur, un très bon conteur", explique-t-elle ce vendredi 6 novembre 2020. Et lorsque Sean Connery ne racontait pas d’histoires, il poussait la chansonnette ! "Il chantait très très bien, affirme sa petite-fille. On a dû chantonner un peu ensemble. Il était très, très grand amateur de musique jazz, des grandes voix du jazz, de Sinatra".

Par Matilde A.