Sean Connery mort : Stéphanie Renouvin rend hommage à son grand-père adoré

Ce samedi 31 octobre, l'acteur Sean Connery s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il s’était fait connaître du monde entier en incarnant James Bond au cinéma. En 2000, la reine Elisabeth II l'avait anobli. Marié de 1962 à 1973 avec l’actrice australienne Diane Cilento, le couple a eu un fils Jason (né en 1963) également acteur. Depuis 1975, il était marié à l’artiste-peintre française Micheline Roquebrune avec qui il vivait entre l'Espagne et les Bahamas. Et sa petite-fille est une animatrice connue en France, puisqu'il s'agit de Stéphanie Renouvin qui officie au micro de RTL2 et devant les caméras de W9.

Un grand-père qui appréciait par dessus tout rester en famille

Dans les colonnes du Parisien, l'animatrice se souvient de "Sean Sean" avec qui elle passait ses vacances en Espagne. Elle raconte ainsi qu'il vivait simplement, très loin d'une ambiance showbiz. Bien au contraire. "Souvent, il se mettait au volant de la 4L et nous emmenait, avec ma sœur et mes cousines, manger des glaces sur le port de Marbella. Il refusait les gardes du corps", raconte Stéphanie Renouvin. Sean Connery appréciait par dessus tout les dîners en famille et raconter des histoires.

Sur Instagram, l'animatrice a posté une photo d'elle petite accompagnée de son célèbre grand-père. "Au revoir notre bien-aimé SeanSean. Comme on s’est bien amusés. Combien d’amour nous avons partagé. Comme tu étais beau, intelligent et doué. Et si humble... Fais un beau voyage au paradis bercé par la musique jazz", écrit-t-elle. De nombreuses personnalités ont commenté la publication de l'émoji prière telles que Jean Dujardin ou encore Manu Payet.

Par Mélanie C.