Sean Connery : sept mois après sa mort, son frère Neil décède

Les fans de Sean Connery pleurent encore. Le 31 octobre 2020, Sean Connery, disparaissait à l'âge de 90 ans. Il s'était fait connaître dans les années 60 en incarnant le célèbre agent secret. Après s'être retiré de la vie médiatique, il coulait de beaux jours aux Bahamas. Quelques heures après l'annonce de sa mort, Stéphanie Renouvin, sa petite-fille par alliance lui avait rendu un tendre hommage sur BFM TV : "Quand il a arrêté de faire des James Bond, il a voulu prouver qu’il était autre chose qu’une belle enveloppe, avec un sourire ravageur, des yeux malicieux et séducteurs" expliquait-elle avant d'en dire un peu plus sur les conséquences de sa mort : "On a comme seule consolation aujourd’hui, de se dire qu’il est mort dans la nuit. Il est mort doucement. Il a soufflé dans la nuit vers une heure et demie du matin, heure bahaméenne, puisqu’il est aux Bahamas avec mes oncles et ma grand-mère" expliquait-elle.

"Frères réunis à nouveau, comme avant"

Sept mois après la mort de Sean Connery, c'est son petit frère Neil qui vient de décéder ce lundi 10 mai à l'âge de 87 ans. Passionné par le cinéma à l'instar de son frère, il avait compris dès le début qu'il n'y ferait pas carrière comme il l'avait confié dans une interview il y a quelques années : "Je n'ai jamais été dupe, je sais que l'on ne serait jamais intéressé à moi si je n'avais pas été le frère d'une vedette. (…) Réussir dans le cinéma n'a jamais été mon objectif. C'était plutôt un jeu, une distraction. Si le film avait fait de moi une star, j'aurais été très heureux, mais cela ne s'est pas passé et je ne regrette rien".

Très émus par cette disparition, les fans de Sean et Neil Connery ont été nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux : "C'est un triste jour", "Sean et Neil Connery. Frères réunis à nouveau, comme avant", "Sa voix ressemblait tellement à celle de son frère", "R.I.P Neil Connery, le deuxième James Bond", "Très triste nouvelle", "J'espère que lui et Sean sont dans un endroit sympa et plaisantent l'un avec l'autre" peut-on lire sur Twitter.

Par J.F.