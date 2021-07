Sean Penn : son énorme coup de gueule contre les anti-vaccins

Pour la 74ème édition du Festival de Cannes, les stars se bousculent sur le tapis rouge. Sean Penn est de la partie avec son dernier film, "Flag Day", en compétition. Un long métrage adapté d'une histoire vraie dans lequel Sean Penn incarne John Vogel, faussaire et faux-monnayeur, qui entretient une relation complexe avec sa fille Jennifer (jouée par Dylan Penn). Le film a été plutôt bien accueilli sur la Croisette, comme le relatent nos confrères du "Point" qui ont pu s'entretenir avec l'acteur. Pour Sean Penn, dont l'avant-dernier film "The Last Face" avait connu un échec cuisant à Cannes en 2016, ce retour n'a rien d'une "revanche". "Oui, j’aime toujours Cannes ! Se faire massacrer à Cannes, ça fait partie de la légende et il faut accepter le jeu. Il faut l’avoir vécu pour comprendre vraiment ce que ça fait et je peux vous dire que j’ai compris ! Mais je ne reviens pas du tout avec Flag Day dans un esprit de revanche", dit l'ancien compagnon de Charlize Theron au "Point".

"Les anti-vaccins nous entraînent vers la fin du monde"

Sean Penn a profité de cet entretient avec "Le Point" pour évoquer un sujet qui le touche particulièrement : la lutte contre la Covid-19. À l'automne dernier, Sean Penn a mis un place à travers sa fondation CORE un programme de dépistage gratuit pour les plus défavorisés. "Je fais partie des Américains qui croient en la science et font confiance dans les vaccins. Je comprends le processus psychologique des gens qui restent toujours sceptiques à l’idée qu’on injecte quelque chose dans leur corps : c’est leur droit. Mais en même temps, aux États-Unis, des digues ont cédé en partie à cause des croyants évangélistes, qui vivent déjà dans leur petit conte de fées et ne cessent d’encourager ce scepticisme", dénonce l'acteur avant d'ajouter : "Leur attitude autosatisfaite va finir par rendre malade tout le monde. Tant que toutes ces personnes refusent de se faire vacciner, elles nous font courir le risque de voir arriver un variant encore plus dangereux que le Delta et qui pourrait tuer 10 millions de personnes par jour dans le monde, quel que soit le vaccin. En refusant de se faire vacciner, ces gens nous entraînent vraiment vers la fin du monde. On dirait que certains veulent vraiment rencontrer leur créateur !".

Par Matilde A.