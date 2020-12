Serge Gainsbourg : Charlotte Gainsbourg toujours en deuil, sa douloureuse confession

La mort de Serge Gainsbourg a été une véritable épreuve pour sa fille Charlotte. Très proche de son célèbre père, la comédienne continue des années après son décès survenu en mars 1991 à lui rendre hommage. Et près de 30 ans après la disparition du chanteur, Charlotte Gainsbourg a fait de touchantes et bouleversantes confidences sur son père auprès de Vanity Fair. L’actrice a notamment révélé comment elle arrivait à pleurer sur commande à ses débuts au cinéma : "Quand j'étais toute jeune et que je tournais mes premiers films, il fallait que chaque scène de larmes soit conditionnée par une chose très personnelle. Je faisais monter les larmes en pensant à la mort de mon père, alors qu'il n'était pas mort. Pour mon père, je n'ai pas fait mon deuil". Alors âgée de 19 ans au moment de la mort de son père, Charlotte Gainsbourg a eu beaucoup de mal à s’en remettre.

"Je me suis enfermée seule chez lui"

Pire encore pour la comédienne à cette époque, les nombreuses sollicitations et les hommages : "Tout le monde s’est approprié sa mort, alors je me suis enfermée seule chez lui et je fuyais dès que j’entendais ses chansons. Comme c’était violent, pas assumé, cauchemardesque". Charlotte Gainsbourg a expliqué qu’elle ne pouvait à l’époque ni parler, ni écouter les chansons de son père. En revanche au moment de la mort de sa grande soeur Kate en 2013, l’actrice a réagi autrement : "Pour ma soeur, les choses se sont passées autrement, parce que j'en ai parlé, puis j'ai choisi de partir". Le 11 décembre 2013, la soeur de Charlotte Gainsbourg est décédée après avoir été victime d’une chute mortelle depuis le quatrième étage de son appartement à Paris : "Je pense que le départ de ma sœur a telle­ment boule­­versé mon exis­­tence que je ne sais plus trop ce qui pour­­rait m’ef­­frayer main­­te­­nant. Pour l’ins­­tant, la vie est un brouillard total, je n’ai plus aucun repère. Je dois arri­­ver à me recons­­truire", avait confié Charlotte Gainsbourg à l’Express.

Par Alexia Felix