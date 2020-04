Shailene Woodley : cette "mystérieuse" maladie à laquelle elle ne pensait pas survivre

“White Bird”, “Nos étoiles contraires” ou encore “Big Little Lies”. A seulement 28 ans, Shailene Woodley est l’une des actrices les plus prometteuses d’Hollywood. D’abord connue pour son rôle dans la saga “Divergente”, la jeune femme révèle dans les colonnes du New York Times ce 10 avril, avoir été “très, très malade”. “Pendant que je tournais dans les films ‘Divergente’ et que je travaillais beaucoup, je me battais contre une situation profondément personnelle et effrayante”.

“A cause” de ce mystérieux "souci physique", elle explique avoir “refusé beaucoup d'opportunités”. “J'avais besoin de repos, et ces jobs ont finalement été confiés à des proches que j'aime”. Alors qu’elle se bat au quotidien “il y avait des gens qui me disaient que je n'aurais pas dû faire l'impasse sur tel rôle, que je n'aurais pas dû être malade…”.

"Je me demandais si j'allais survivre"

Elle continue : “Tout ça s'ajoutait à ce que je traversais mentalement, au fait que je me demandais si j'allais survivre, si j'allais sortir de tout ça en bonne santé, si j'aurais à nouveau la chance de travailler sur des projets qui me passionnent'". Assurant qu’elle n’avait pas d’autre choix que laisser tomber sa carrière, elle souligne qu’une “grande partie de ces dernières années a été consacrée à ma santé mentale, c'est un processus lent. Mais grâce au travail, j'ai les pieds sur Terre et je sais clairement que je suis, ce qu'est ma vie, que ce soit ma carrière, mes relations, ou ma propre valeur”.

Reconnaissante “d'avoir traversé cette ligne de feu, parce que maintenant, je sais très bien ce que je ne veux plus jamais vivre", l’actrice a depuis retrouvé les plateaux de tournage. Très prochainement, elle sera à l’affiche de trois films : “Endings, Beginnings”, “Last Letter from Your Lover” (sur Netflix dès 2021) et “Prisoner 760”.

Par C.F.