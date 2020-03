Shannen Doherty atteinte d'un cancer, elle donne de ses nouvelles

C'est en 2017 que Shannen Doherty avait annoncé avec fierté avoir réussi à vaincre son cancer du sein après deux ans de combat. Malheureusement au début du mois de février 2020, l'actrice américaine, invitée sur le plateau de l'émission "Good Morning America", avait révélé en larmes la rechute de son cancer, qui a eu lieu en 2019 : "Cela va se savoir un jour ou l’autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis : Pourquoi moi ? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi ? Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça. Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m’inquiète pour lui". Si depuis son annonce Shannen Doherty a eu droit à une vague de soutien de la part de ses fans et de ses amis, l'actrice a tenu à donner de ses nouvelles.

"Ce n'est pas toujours facile"

Prête à combattre de nouveau la maladie, Shannen Doherty a posté sur Instagram des photos d'elle, et a évoqué ses émotions, tout en assurant rester positive malgré cette nouvelle épreuve : "Après un an à combattre la rechute du cancer et d’autres stress, je suis de retour. Prendre soin de moi et profiter de chaque jour. Ce n’est pas toujours facile. J’ai des jours où je suis déprimée ou tout simplement paresseuse. Mais je me motive grâce à l’aide de mes amis… Hier, Anne-Marie a amené Kira Stokes pour me botter les fesses ! C’était une excellente semaine productive. Je me sens mieux. Ma peau est vivante et moi aussi". Shannen Doherty arrive donc à garder le moral même si elle est dorénavant en guerre contre sa compagnie d'assurance.

Par Alexia Felix