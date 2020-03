Shannen Doherty : atteinte d'un cancer elle partage un message pour inciter au confinement

Il y a quelques années, l'actrice Shannen Doherty annonçait être atteinte d'un cancer du sein. Elle déclarait au site américain People "Oui, j'ai un cancer du sein. Et je suis actuellement en train de suivre un traitement pour le combattre. Je continue à manger correctement et à faire de l'exercice".

"Je reste très positive à propos de ma vie. Je remercie chaque jour ma famille, mes amis et mes docteurs qui me soutiennent et aussi mes fans qui ont toujours été à mes côtés, évidemment".

Depuis, l'actrice ne cesse de se battre face au cancer. Et aujourd'hui, elle poste un message à tous les citoyens face à la crise sanitaire qui bouleverse le monde actuellement.

Sur son compte Instagram, elle a posté une photo sur laquelle elle tient un papier où il y a écrit : "Je reste à la maison (et râle) pour nous TOUS".

L'actrice lance un appel au confinement

En légende de cette photo, elle écrit : "Pour mes amis guerriers contre le cancer qui se battent dur tous les jours pour obtenir plus de temps. Pour ma mère. Pour ma famille. Pour mon mari. Pour ma belle-mère et mon beau-père. Pour mes amis. Pour les enfants de mes amis. Pour chacun d'entre vous. Pour moi-même, atteinte d'un cancer de stade 4, ma bataille est déjà assez difficile. Pour l'un de mes plus proches amis depuis 28 ans qui a décidé de mettre fin à son combat contre le cancer métastatique et est à l'hôpital pour la dernière fois, en étant seul. Pour chaque médecin et personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Pour chaque personne dans les épiceries qui font de leur mieux pour aider. Pour chaque personne forcée d'être en première ligne. Je fais ça pour nous. Rejoignez-moi, s'il vous plaît."

Shannen Doherty qui se bat chaque jour, ajoute ensuite : "Pour tous les médecins et ceux qui travaillent à l'hôpital. Pour toutes les personnes travaillant dans un supermarché qui font de leur mieux pour aider. Pour chaque personne obligée d'être sur la ligne de front. Je fais ça pour nous. S'il vous plaît, faites comme moi. Restez à la maison."

Par J.F.