Shannen Doherty atteinte d’un cancer : Jason Priestley donne de ses nouvelles

Shannen Doherty se bat depuis des années contre un cancer du sein. Alors que l'actrice américaine avait réussi à vaincre son cancer du sein en 2017, elle a annoncé la rechute de la maladie désormais au stade 4, en février dernier. De quoi inquiéter les fans de la star de "Charmed". Quelques jours après son annonce, Shannen Doherty avait tenu à rassurer ses admirateurs, assurant rester positive malgré cette nouvelle épreuve. "Après un an à combattre la rechute du cancer et d’autres stress, je suis de retour. Prendre soin de moi et profiter de chaque jour. Ce n’est pas toujours facile. J’ai des jours où je suis déprimée ou tout simplement paresseuse. Mais je me motive grâce à l’aide de mes amis…", avait-elle déclaré sur son compte Instagram suivi par plus d’1,7 millions d’abonnés.

"C'est une dure à cuire"

Parmi ses amis, Shannen Doherty peut compter sur le soutien indéfectible de l’actrice Sarah Michelle Gellar ("Buffy contre les vampires") mais aussi de Jason Priestley. Dans une interview accordée à Angela Bishop sur la chaîne Studio 10, celui qui joue aux côtés de Shannen Doherty dans la série "Beverly Hills 90210" a donné des nouvelles de l’actrice. Il explique s’être entretenu avec Shannen Doherty quelques jours auparavant. "C'est une dure à cuire. Shannen est combattante, elle l'a toujours été et je sais qu'elle va continuer de se battre aussi dur qu'elle le peut. La dernière fois que je lui ai parlé, elle était de bonne humeur", a déclaré Jason Priestley. De quoi rassurer les fans de Shannen Doherty !

