Sharon Stone bannie d'une application de rencontres : l'actrice a eu gain de cause

Dans "Basic Instinct", il ne suffisait que d'un regard appuyé ou d'un provocant croisement de jambe pour que tous les hommes tombent à ses pieds... Et dire qu'aujourd'hui, elle est sur la liste noire d'un site de rencontres américain ! Sharon Stone a elle-même révélé cette surprenante histoire, ce lundi 30 décembre sur son compte personnel Twitter : "Je suis allée sur le site de rencontres Bumble et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs ont signalé que ce ne pouvait pas être moi!". En mentionnant le compte officiel du site qui joue les Cupidons, elle a ajouté: "Hey Bumbe, vous m'excluez ? Ne me jetez pas hors de la ruche !" Si la star hollywoodienne de 61 ans ne semble pas être rancunière, sa quête pour trouver l'amour semble compromise à cause de cette expulsion.

Elle y sera bientôt de retour !

Plusieurs célibataires auraient signalé le profil de la sublime Sharon Stone, pensant que celui-ci était un faux comme l'affirme la capture d'écran partagée par l'actrice depuis son téléphone. Mais l'ex femme de Michael Greenburg et Phil Bronstein peut être rassurée ! Clare O'Connor, une des directrices de Bumble, lui a directement répondu sur Twitter, lui indiquant qu'elle pouvait reprendre sa recherche : "Nous avons trouvé votre compte puis nous l'avons débloqué. Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus ! Merci de votre patience et j'espère que vous trouverez votre miel". Cœur à prendre depuis sa séparation avec Angelo Boffa en octobre 2018, avec qui elle était restée neuf mois, Sharon Stone devrait rapidement recevoir une tonne de messages de prétendants !

Par Elodie F.