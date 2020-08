Sharon Stone : sa sœur malade a contracté le Covid-19, elle alerte sur le port du masque

L’actrice américaine ne cache pas son inquiétude quant à l’état de santé de sa sœur, Kelly, dont elle est très proche. Atteinte d’un lupus, maladie auto-immune qui s’attaque à plusieurs parties du corps dont les articulations, la peau ou encore certains organes, elle fait partie des personnes à risque face à la pandémie de coronavirus. Aux Etats-Unis, la propagation du Covid-19 est en augmentation. Sharon Stone a révélé dimanche 16 août sur Instagram que sa sœur avait contracté le virus. Elle accompagne sa publication de trois photos de la chambre d’hôpital où elle se trouve et s’adresse à ceux qui ne portent pas de masque. "Ma sœur Kelly qui est déjà atteinte d’un lupus, a désormais la Covid-19. Voici sa chambre d’hôpital. L’un d’entre vous qui ne porte pas de masque a fait ça".

Elle insiste sur le port du masque

Puis elle explique comment sa sœur a pu contracté la maladie. "Elle n’a pas de système immunitaire. Le seul endroit où elle s’est rendue est la pharmacie. Il n’y a pas de test dans son comté sauf si vous êtes symptomatique et il faut attendre 5 jours pour le résultat". La star de "Basic Instinct" espère en fin de citation que ses photos auront un impact : "Portez un masque ! Pour vous et pour les autres. S’il vous plaît". L’actrice a, quelques heures plus tard, reposté une photo de sa sœur et de son mari où elle écrivait : "Quand on pensait que le Covid-19 ne pourrait pas nous toucher : pas de shopping, pas de fête, à peine vu un autre être humain. Et maintenant je peux à peine respirer".

Kelly Stone publie deux vidéos depuis l’hôpital

Sur son compte Instagram, Kelly Stone a publié une vidéo où les internautes la découvrent suffocant, elle explique : "Je vous en supplie, sachez que ce n’est pas de la rigolade. Je suis à bout de souffle sans oxygène. S’il vous plaît, faites-le pour les gens que vous aimez, demandez plus de tests, de masques, exigez que tout le monde en porte, vous ne voulez jamais ressentir ça, je vous l’assure". Un message fort que la sœur de Sharon Stone dédie en pleurant, "Pour tous ceux qui n’arrivent plus à respirer". Lundi 17 août, Kelly Stone publie une nouvelle vidéo où elle dit se sentir "un peu mieux" et remercie les soignants qui "viennent au travail tous les jours et s’exposent malgré les risques". La sœur de Sharon Stone est toujours à l’hôpital et son combat contre le virus continue.

Par Valentine V.