Sharon Stone : Sublime en Une du magazine Vogue, elle fait des confidences bouleversantes

Sharon Stone est une star planétaire. En plus d'être une actrice de talent, elle est également une femme engagée dans de nombreuses causes. Pour ce mois de mai, Sharon Stone, âgée de 62 ans, a eu le privilège de faire la Une du magazine Vogue Allemagne. Si ses clichés sont incroyables et prouvent que le temps n'a pas d'effet sur elle, l'actrice partage également des confidences bouleversantes et dénonce les diktats "misogynes" d'Hollywood. La star, qui a récemment révélé être sur Bumble, a également expliqué des dangers des applications de rencontres à l'ère d'Internet et a donné un compte rendu détaillé de sa guérison après son accident vasculaire cérébral de 2001. Discutant des changements apportés par #MeTo Sharon Stone a révélé : "Quand j'ai commencé en tant que mannequin et actrice, le terme 'baisable' était assimilé à passable à la caméra. C'était une époque assez misogyne il y a vingt ans. Mel Gibson, qui a trois ans de plus que moi, pensait que j'étais trop vieille pour jouer en face de lui...". Des propos qui pourraient en choquer plus d'un à notre époque.

"Il pensait que j'étais trop vieille pour jouer en face de lui"

Sharon Stone a également détaillé la période difficile de sa vie qui a suivi l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi en 2001, à l'âge de 43 ans. Cet événement dramatique a perturbé sa carrière, ses finances et son mariage, obligeant la star à passer des années à se rétablir, à réapprendre à parler et même à revoir correctement... En apprenant à s'accepter à nouveau et en vieillissant, la star de "Basic Instinct" a déclaré : "Il y eu un moment dans la quarantaine où je suis entrée dans la salle de bain avec une bouteille de vin, j'ai verrouillé la porte et je me suis dit: 'Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir pleinement accepté mon corps.'". Une expérience qui devrait donner du courage à de nombreuses femmes. Par ailleurs, Sharon Stone a également expliqué les pièges des rencontres modernes et essayer de retrouver l'amour sur les applications de rencontres. Révélant qu'elle allait rencontrer le genre d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés dans la vraie vie, la star a déclaré qu'elle discutait actuellement avec un "ingénieur aéronautique". En tout cas, elle a finalement conclu : "Vous savez, quand vous êtes célibataire à cet âge, il y a généralement une raison à cela. Je me compte là-dedans". L'actrice est une femme forte et pleine de courage malgré les épreuves qu'elle a traversées.

