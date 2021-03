Sharon Stone victime d’harcèlement sexuel, ses révélations chocs sur Hollywood

À 63 ans, Sharon Stone publie ses mémoires, "The Beauty Of Leaving Twice", disponible le 31 mars prochain. Dans cet ouvrage, l’actrice a décidé de lever le voile sur l’envers du décor à Hollywood. Elle y fait des révélations glaçantes qui risquent de choquer. À commencer par les coulisses du film qui l’a fait connaître du grand public, "Basic Instinct". Sharon Stone dévoile dans son livre qu’elle n’était pas au courant que la fameuse scène où on la voit croiser et décroiser les jambes dans une mini robe blanche, sans sous-vêtements, allait être utilisée dans le film. C’est lorsqu’elle a visionné le film pour la première fois que Sharon Stone découvre cette scène. "C'est là que j'ai vu ce plan sur mon vagin pour la première fois, bien après qu'on m'ait dit : 'On ne verra rien, j’ai juste besoin que tu enlèves ta culotte car le blanc reflète la lumière, donc on voit que tu portes des sous-vêtements’", explique-t-elle. Sharon Stone n’a jamais porté plainte. Elle s’explique : "Parce que la scène était juste vis-à-vis du film et du personnage, et parce que, après tout, je l'avais faite".

"Il m'a expliqué pourquoi je devais coucher avec mon partenaire de jeu"

Toujours dans ses mémoires, Sharon Stone raconte une autre histoire qui fait froid dans le dos. Elle explique qu’un producteur l’a poussée à avoir des rapports sexuels avec un acteur dans le but de "le sauver". Sans donner le nom du film, Sharon Stone explique en détails ce qu’elle a subi. "Il m'a expliqué pourquoi je devais coucher avec mon partenaire de jeu afin qu'il y ait une meilleure alchimie à l'écran. Et pourquoi, en son temps, il avait fait l'amour avec Ava Gardner à l'écran, et combien cela avait été sensationnel. La seule pensée flippante de l'imaginer dans la même pièce qu'Ava Gardner m'a fait réfléchir", commence-t-elle. Sharon Stone refuse catégoriquement la demande du producteur. "Je me suis dit qu'ils auraient simplement pu engager un acteur talentueux, quelqu'un capable de jouer et de se souvenir de son texte. Je me suis aussi dit qu'ils pouvaient le baiser eux-mêmes et me laisser tranquille. Mon boulot, c'était de jouer, et c'est ce que je leur ai répondu. À partir de là, j'ai été cataloguée comme une actrice 'difficile’", avoue-t-elle.

Par Matilde A.