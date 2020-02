Shemar Moore en larmes sur Instagram : sa mère est morte

L’acteur américain de 49 ans Shemar Moore, est à nouveau en deuil. Abattu, celui qui est mondialement connu pour son rôle dans la série "Esprits Criminels" vient d’annoncer le décès de sa mère, morte à l’âge de 76 ans. Ce mercredi 19 février, le comédien que l’on a pu apercevoir il y a quelques années dans "Les Feux de l’Amour" a publié sur Instagram, une série de vidéos dans lesquelles il rend hommage à sa mère dont il était très proche. "Marylin Joan Wilson-Moore, ma mère, ma meilleure amie et ma partenaire de crime est décédée le 8 février 2020 à l'âge de 76 ans...", écrit l’acteur en légende de la publication.

En larmes sur les vidéos publiées sur Instagram, l’acteur a tenu à partager quelques souvenirs de sa mère en faisant notamment défiler des photos d’elle à plusieurs périodes de sa vie. "Elle me manque encore plus que ce que j'aurais pu imaginer et je ne sais pas comment vivre sans elle... C’est la vraie vie, ce n’est pas un jeu, je souffre énormément. (…) Tout ce que j’ai accompli, c’est grâce à cette femme incroyable. Ma mère est partie. Elle n’est plus là. J’ai gardé le silence car je pleure beaucoup" a avoué l’acteur.

Une série de décès dans l’entourage de Shemar Moore

En seulement un an, Shemar Moore a donc perdu trois êtres chers. En février 2019, l’acteur avait déjà dû faire au décès tragique de son ami et ancien collègue, Kristoff St. John, mort des suites d’un grave problème cardiaque. Le 5 janvier 2020, Shemar Moore avait également pris la parole sur Instagram pour annoncer le décès de son père, Sherron Franklin Moore, mort quelques jours plus tôt en décembre 2019. "L'homme qui a contribué à me donner la vie... Mon père... RIP... J'aurais voulu que nous prenions le temps de nous connaître... mais... nous ne l'avons pas fait... Je te suis reconnaissant de m'avoir donné la vie..." avait notamment écrit la star au sujet de son papa.

Par E.S.