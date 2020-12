Shia LaBeouf : son ex-compagne FKA Twigs l’attaque en justice pour violences

Shia LaBeouf est à nouveau dans la tourmente. Son ancienne compagne, la chanteuse anglaise FKA Twigs, a décidé de le poursuivre en justice pour violences. FKA Twigs - Tahliah Debrett Barnett de son vrai nom - accuse Shia LaBeouf d’avoir abusé d’elle physiquement et psychologiquement en février 2019. Selon la plainte déposée par FKA Twigs, les faits se seraient déroulés lors d’un trajet en voiture. Le couple rentrait de vacances lorsque Shia LaBeouf aurait agressé sa compagne de l’époque près d’une station service. De plus, elle précise qu’il conduisait dangereusement et la menaçait de créer un accident.

Shia LaBeouf : "Je n’ai aucune excuse"

Comme le rapportent nos confrères du "New York Times", la chanteuse aurait assuré que son couple avec Shia LaBeouf était la "pire chose" qui lui soit "jamais arrivée". L’acteur américain, révélé par Disney Channel dans la série "La Guerre des Stevens", a répondu à ces accusations auprès du "New York Times". "Nombre de ces accusations ne sont pas vraies", s’est défendu Shia LaBeouf dans un courrier envoyé au quotidien américain. "Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J'ai l'habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J'ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j'ai blessés. Il n'y a rien d'autre que je puisse vraiment dire", a-t-il reconnu. Ce n’est pas la première fois que Shia LaBeouf est accusé de violence par sa petite-amie. En 2015, alors qu’il était en couple avec Mia Goth, une vidéo le montrant se disputer avec elle devant un hôtel en Allemagne a fuité sur les réseaux sociaux. Des témoins affirment avoir vu Mia Goth avec un oeil au beurre noir le lendemain de cette dispute.

Par Matilde A.