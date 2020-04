Shirley Douglas : l’actrice et mère de Kiefer Sutherland est morte

Actrice ayant tournée avec Stanley Kubrick et David Cronenberg, militante, ex-femme de Donald Sutherland, mère de l’acteur Kierfer Sutherland… Shirley Douglas aura eu une vie hollywoodienne bien remplie. La comédienne est morte à l’âge de 86 ans dimanche 5 avril. C’est son fils qui en a fait l’annonce sur Twitter. "Un peu plus tôt dans la matinée, ma mère Shirley Douglas, est décédée à cause de complications liées à une pneumonie (mais sans lien avec le COVID-19). Ma mère a été une extraordinaire femme qui a mené une vie extraordinaire", écrit le comédien héros de la série "24 heures chrono". "Malheureusement, elle se battait pour sa santé depuis un certain temps et nous, sa famille, savions que ce jour allait arriver", continue l’acteur qui termine son message en ayant une pensée pour toutes les personnes touchées par le coronavirus.

Son fils lui rend hommage sur Twitter

Shirley Douglas a toujours été sous le feu des projecteurs. Née le 2 avril 1934, elle était la fille de Tommy Douglas qui fut Premier ministre de la province canadienne de Saskatchewan et chef du Nouveau Parti démocratique du Canada. Elle débute sa carrière au cinéma dès 1939 en ayant un petit rôle dans "Le Magicien d’OZ". Elle jouera ensuite dans de grands succès hollywoodiens comme la comédie musicale "Chantons sous la pluie", "Lolita" l’adaptation du livre de Vladimir Nabokov par Stanley Kubrick ou encore "Faux-semblants" de David Cronenberg. Militante, Shirley Douglas défendait un certain nombre de causes dont le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, ou encore le système de santé public au Canada. Elle fut mariée avec le comédien Donald Sutherland avec qui elle a eu deux de ses trois enfants dont le comédien Kiefer Sutherland.

Par Ambre L