Shirley Knight (Desparate Housewives) est morte à 83 ans

Les fans de Desperate Housewives se réveillent avec une triste nouvelle. Shirley Knight vient de décéder. La comédienne qui avait incarné pendant plusieurs années Phyllis Van De Kamp, la belle-mère de Bree nous a quittés ce mercredi 22 avril. Elle était âgée de 83 ans. C'est sa fille Kaitlin Hopkins qui a annoncé la nouvelle. Shirley Knight est décédée de causes naturelles à son domicile à San Marcos, au Texas.

Depuis plusieurs années, elle enchaînait les succès que ce soit sur petit ou grand écran. Née en 1936 à Goessel au Kansas, l'actrice débute sa carrière 20 ans plus tard. Elle apparaît dans de nombreuses séries comme Au-delà du réel, Rawhide ou encore le Virginien.

une actrice remarquable

Shirley Kight se fait également remarquer au cinéma. Durant sa longue carrière, l'actrice a été nommée deux fois aux Oscars en 1961 et 1963 pour ses rôles dans The Dark at the Top of the Stairs et Doux oiseau de jeunesse. Elle ne remportera aucune statuette, mais marquera les esprits.

Le cinéma ne restera toutefois pas son seul amour. On la retrouvera quelques années au théâtre avec son interprétation de Blanche dans Un tramway nommé Désir. Tennessee Williams avait même déclaré à son sujet : "Shirley Knight a un courage incroyable : elle emmènera son talent partout où il doit aller pour bien faire son travail, et elle n’a pas peur de le partager avec quiconque est prêt à le faire".

Par J.F.