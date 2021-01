Simon Baker (Mentalist) divorce avec sa femme Rebecca Rigg

Connu pour son rôle principal dans la série Mentalist, Simon Baker tourne une grande page dans sa vie personnelle. Après 29 ans de mariage, l'acteur divorce avec sa femme Rebecca Rigg. Dans un communiqué dévoilé par People Magazine, le couple annonce officiellement sa séparation qui date d'avril 2020. "Nous restons des amis proches et nos trois enfants seront toujours la chose la plus importante de notre vie", ont assuré les parents de Stella (27 ans), Claude (22 ans) et Harry (19 ans), qui restent en bons termes pour eux. Simon Baker avait rencontré l’actrice australienne dans les années 1990 lors du tournage de la série australienne, E Street. Le couple s'était ensuite marié en 1998, à deux reprises. "J'ai épousé Rebecca en 1998. Ce n'était pas un mariage à l'église, pompeux, mais plutôt des noces à l'australienne ! En fait, on s'est marié deux fois, d'abord en Californie. (...) Ensuite, cinq mois plus tard, nous avons remis ça en Australie, pour Noël, avec nos familles et tous nos amis", avait-il confié à TV Magazine en 2013.

Un couple "complémentaire"

Malgré leurs différences, l'acteur et l'actrice étaient "complémentaires" ensemble. "De prime abord, on est très différents. Je suis un rat des champs, elle un rat des villes, elle est très déterminée alors que je suis plus cool...", avait fait de rares confidences Simon Baker dans Gala en 2012. Si le couple n'a pas échappé aux disputes, leur relation était toujours soudée. "Il y a encore des frictions bien sûr, mais on essaie toujours d’en tirer quelque chose de positif. Ça n’a jamais mis notre couple en péril, au contraire ça nous a rendus plus forts", avait-il assuré à l'époque.

Par Marie Merlet