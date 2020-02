Sophie Marceau de retour au cinéma : ce célèbre réalisateur avec qui elle va tourner

Les fans de l'actrice française peuvent se rassurer, ils retrouveront bien Sophie Marceau au cinéma. Discrète sur grand écran et sur sa vie privée, Sophie Marceau s'était recentrée sur sa famille et faite rare dans les médias. Elle s'est toutefois confiée sur le mal dont souffrait son fils Vincent. Mais en 2020 elle revient. C'est sous la direction de François Ozon qu'elle retrouve les plateaux de cinéma dès le printemps prochain selon Satellifax pour l'adaptation du roman d'Emmanuelle Bernheim, "Tout s'est bien passé". Si l'actrice a tourné de nombreuses comédies, elle s'est notamment illustrée dans "LOL", "Mme Mills, une voisine si parfaite" ou encore "La Boum", c'est dans un autre genre qu'elle va tourner. Dans son livre, Emmanuelle Bernheim raconte comment elle a aidé son père à mourir après un AVC.

François Ozon a essuyé plusieurs échecs avant d'obtenir un accord

Le réalisateur français rêvait de tourner avec celle qui a été élue personnalité préférée des Français en 2019. Il a dû essuyer plusieurs rejets avant de finalement réussir à convaincre l'actrice. En février 2019, il confiait sur France Inter: "Elle m'a dit non quatre fois. Voilà, elle fait des choix de carrière très respectables. Après…c'est dommage car c'est une actrice qui m'intéresse, une actrice de talent et je trouve qu'elle n'a pas forcément eu les rôles qu'elle mérite et c'est vrai qu'elle a orienté sa filmographie vers des comédies populaires, que je trouve tout à fait respectables, mais bon, même quand je lui ai proposé 'Potiche' qui était une comédie populaire, elle a refusé le rôle". C'est finalement dans un registre différent que l'actrice et le réalisateur vont collaborer.

Par Valentine V.