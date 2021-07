Sophie Marceau de retour au cinéma : la raison de sa longue absence dévoilée

Sophie Marceau fait son grand retour à l’occasion du 74ème Festival de Cannes. Après une longue absence au cinéma, l’actrice révélée dans "La Boum" (1990) présente son nouveau film, "Tout s’est bien passé", dont la sortie est prévue pour le 22 septembre 2021. Elle y donne la réplique à André Dussollier et Charlotte Rampling, sous la direction de François Ozon. Un retour très attendu puisque Sophie Marceau n’était plus apparue sur grand écran depuis la sortie du film "Mme Mills, une voisine si parfaite". Malheureusement, ce fut son tout premier film en tant que réalisatrice mais le succès n’a pas été au rendez-vous. Selon la rumeur, l’échec commercial de "Mme Mills, une voisine si parfaite" aurait poussé Sophie Marceau à s’éloigner du monde du 7ème art.

"Il fallait que je retrouve le désir"

Interrogée sur son absence ce mercredi 7 juillet sur RTL, Sophie Marceau a expliqué avoir eu besoin d’un "petit break". "Je n'avais plus envie. Il y a eu un moment où, j'ai senti qu'il fallait que je prenne mon temps. Il fallait que je retrouve le désir, je n'en avais plus trop. Je ne sais pas si ce sont les projets qui ne m'intéressaient pas", a précisé la maman de Vincent et Juliette. Pour rappel, Sophie Marceau a également vécu une période douloureuse en 2019. Cette année-là, son père Benoît Mapu est décédé des suites d’une longue maladie. Nul doute que ce terrible événement n’a pas aidé Sophie Marceau à reprendre du service sur grand écran tout de suite. Mais que les fans de Sophie Marceau se rassurent ! En plus de la voir dans "Tout s’est bien passé", film actuellement en compétition à Cannes, Sophie Marceau sera aussi à l’affiche d’"Une femme de notre temps" en 2021.

