Sophie Marceau : Michel Cymes très remonté après ses propos sur la vaccination

De retour au premier plan à Cannes avec le film "Tout s'est bien passé", Sophie Marceau s'était confiée le 3 juillet dernier dans les colonnes du Journal du dimanche. Pour parler cinéma, évidemment, mais pas seulement... Car ces dernières semaines, ce sont plus ses propos sur la vaccination que sa performance face à la caméra qui ont fait parler. A la question de savoir si elle était vaccinée, Sophie Marceau avait en effet totalement botté en touche au cours de cet entretien : "Évidemment, je ne suis pas contre les vaccins et il n'est pas question de mettre autrui en danger. Je trouve juste qu'en France on a tendance à prendre trop de médicaments" avait répondu l'actrice. Une réponse qui a rendu fou Michel Cymes.

Michel Cymes tance Sophie Marceau

Interrogé ce lundi dans les colonnes de Télé Star, le médecin le plus célèbre du PAF ne s'est pas fait prier pour donner son avis sur les propos de Sophie Marceau : "Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi" a commenté l'animateur de France Télévisions. Il ne s'agit toutefois pas de la première sortie polémique de Sophie Marceau sur le sujet. En novembre dernier, l'actrice s'était déjà attirée les critiques d'une partie de l'opinion après avoir salué le documentaire "Hold Up" qui remettait en cause la gestion de la crise du coronavirus par les autorités.

Par Benjamin S.