Sophie Marceau : ses rares confidences sur l'état de santé de son fils Vincent

Sophie Marceau revient de loin. Le 17 février 2016, Andrzej Zulawski s'éteignait à l'âge de 75 ans. Un véritable choc pour la comédienne de 53 ans, qui a partagé sa vie avec le réalisateur et metteur en scène polonais. De cet amour, qui a pris fin au bout de 17 ans de vie commune, est né Vincent, en juillet 1995. À la mort d'Andrzej Zulawski, le jeune homme a eu toutes les peines du monde à faire face à cette douloureuse disparition. En novembre 2018, le magazine Closer faisait ainsi des révélations inquiétantes. Le fils de Sophie Marceau était alors interné en psychiatrie suite à un accès de violence, survenu peu de temps après la mort de son papa. " Il avait une relation très forte avec son père, en dépit du caractère d'artiste un peu sulfureux de celui-ci. Vincent suivait ses traces et voulait à son tour se lancer corps et âme dans le métier. Sa mort l'a bouleversé" racontait ainsi un proche dans les colonnes du magazine Voici.

"Merci à la vie et son pouvoir de guérison"

Face à la détresse de son fils Vincent, Sophie Marceau, aussi maman d'une fille prénommée Juliette, a tenté, tant bien que mal, de lui venir en aide. "Elle s'est totalement recentrée sur sa famille. Si elle a un temps profité de son célibat pour s'amuser et retrouver ses amis, aujourd'hui ce sont ses enfants qui priment" expliquait cette même source dans les colonnes de Voici. Aujourd'hui, l'heure semble enfin à l'apaisement. Dans un post Instagram publié sur son compte officiel, Sophie Marceau a ainsi partagé la couverture du recueil de poèmes de son fils Vincent. "Comment ne pas dire mon émotion lorsque je lis ces mots, c’est bouleversant et magnifique ! Bien sûr il s’agit de mon fils, mais c’est de beauté dont il s’agit et je m’émeus, je m’émerveille... Merci à la vie et à son pouvoir de guérison par la création et à l’amour d’être toujours plus fort que tout. Merci Vincent" a-t-elle écrit en légende, heureuse, comblée et surtout enfin apaisée.

Par Sarah M