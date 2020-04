Sophie Marceau : son touchant message de soutien aux soignants

Sophie Marceau a tenu à partager son admiration pour le personnel soignant, qui se bat pour soigner les malades du coronavirus. Dans une vidéo partagée sur Instagram, l'actrice raconte qu'avant le confinement, il était prévu qu'elle tourne "quelques scènes" à l’hôpital de Lariboisière à Paris pour son nouveau film. "Bonjour à tous c'est Sophie Marceau. On devait venir cette semaine tourner quelques scènes d'un film à l’hôpital Lariboisière et puis est arrivé ce qui est arrivé et voilà nous sommes tous confinés", a débuté Sophie Marceau depuis son domicile. "Sauf vous qui êtes restés sur le front si je puis dire", poursuit-elle avant de leur partager son soutien.

"Mon admiration pour votre engagement pour votre courage"

"Alors j'en profite pour vous dire toute mon admiration pour votre engagement, pour votre courage. Vous sauvez des vies, prenez soin aussi de la vôtre. Et encore une fois un grand merci, on sait qu'on peut compter sur vous. Je vous embrasse tous très très fort. Très très fort", remercie Sophie Marceau au naturel dans cette vidéo. Dans cet élan de soutien, l'actrice a aussi participé à la chanson "Et Demain ?", avec plus de 300 personnalités pour collecter des dons pour les Hôpitaux de France. Dans la vidéo partagée ce mardi 7 avril, de multiples célébrités du monde du cinéma, de la télévision, de la musique ou du sport sont apparues pour chanter à distance en soutien aux soignants. "Il a fallu en arriver là pour nous rassembler / Prendre conscience de l’importance de l’humanité / Ce combat c’est le monde entier qui doit le mener", entonnent-ils pour faire face à la crise sanitaire.

Par Marie Merlet