Star wars : dans quel ordre regarder tous les films de la saga ?

Prisonnière de l’Empire, Jyn Erso a enfin été libérée. Ce dimanche 15 décembre, TF1 diffuse "Rogue One : A Star Wars Story". Un film issu de l’immense saga intergalactique "Star Wars". Dès la fin des années 1970, cette dernière a frappé fort et marqué l’histoire des blockbusters grâce à sa trilogie originale. Pour cette trilogie, le réalisateur George Lucas a eu du flair pour dénicher ses stars. En effet, le cinéaste avait appel à des comédiens débutants à l’époque : Mark Hamill dans la peau de Luke Skywalker, Carrie Fisher qui a campé le rôle de Leia Organa et Harrison Ford, d’abord rejeté puis retenu pour le rôle de Han Solo.

Mais en plus de 40 ans, ces acteurs devenus visages de "La Guerre des étoiles" ont peu à peu laissé leurs places à de nouvelles vedettes comme Felicity Jones (à retrouver dans "Rogue One : A Star Wars Story"), Daisy Ridley et Adam Driver. Et à l’approche de la sortie de l’épisode neuf de la saga, nombreux sont les fans à se demander dans quel ordre il faudrait regarder les films "Star Wars", désormais innombrables. Il est maintenant très facile de s'y perdre.

Chacun ses préférences

Une question qui turlupine et déchire les fans. Heureusement, nos confrères de RTL ont apporté quelques précisions, le 10 décembre dernier. Deux options sont possibles. La première : celle de respecter la chronologie de l’histoire. Ainsi, il faudrait visionner d’abord la trilogie la plus récente, surnommée la "prélogie", celle sortie entre 1997 et 2005. Ensuite, place à "Solo : A Star Wars Story" puis à "Rogue One", sortis respectivement en 2018 et en 2016. Les trois films de George Lucas avec Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher doivent suivre : "La Guerre des Etoiles", "L’Empire contre-attaque" et "Le Retour du Jedi". Ensuite, c’est au tour du film de J.J Abrams avec "Star Wars : Le Réveil de la Force", sorti dans les salles obscures en 2015. "Star Wars : Les Derniers Jedi" (2017) et "Star Wars : L’Ascension de Skywalker" (en salles le 18 décembre prochain) clôturent la saga de science-fiction. Ordre d’ailleurs validé par le réalisateur George Lucas en personne ! Pour les puristes, il faudrait avant tout respecter le courant historique de "Star Wars". Pour ce faire, il suffit simplement de respecter l’ordre de sortie des volets. Un ordre à respecter pour les friands de suspense.

Par Laura C-M