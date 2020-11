Star Wars : Dave Prowse, l'interprète de Dark Vador, est mort

Il a incarné l’un des personnages les plus célèbres du cinéma. Ce samedi 28 novembre, l’acteur britannique Dave Prowse, qui a joué Dark Vador dans les trois premiers films de la saga Star Wars est décédé à l’âge de 85 ans comme l’a annoncé sur Facebook son agent Thomas Bowington. Après Carrie Fisher il y a quelques années, la famille de Star Wars a donc perdu un nouveau membre. Mais contrairement à la princesse Leïa, l’interprète de Dark Vador était un inconnu du grand public. Le public n’a en effet jamais vu dans les trois films le vrai visage de l’acteur, et la voix de son personnage avait également été modifiée. Ainsi, c’est James Earl Jones qui avait été choisi par George Lucas pour la voix de de son célèbre méchant. Et le visage qui apparait lorsqu’il retire son masque est celui de Sebastian Shaw.

Un acteur méconnu du grand public

Moins connu du grand public que les interprètes de Chewbacca et de C-3PO, Dave Prowse en avait gardé une certaine rancune : "Après Star Wars, on m'a privé de promotion. Aucune photo de moi n'a été publiée, et ils ont doublé ma voix avec celle de James Earl Jones, sans me le dire (même si George Lucas et moi avions fréquemment discuté du fait que les répliques de Dark Vador seraient ré-enregistrées au studio d'Elstree) et on m'a refusé le droit d'apparaître en Dark Vador", avait expliqué l’acteur dans ses mémoires parues en 2011. Ancien champion d’haltérophilie, Dave Prowse avait à la base été pressenti pour incarner Chewbacca. Avant d’accepter le rôle de Dark Vador, l’acteur avait notamment joué le monstre Frankenstein dans trois films, puis avait obtenu un rôle dans "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick.

Par Alexia Felix