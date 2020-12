Star Wars : Jeremy Bulloch, interprète de Boba Fett, est mort

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la grande famille de Star Wars. Ce jeudi 17 décembre, l’acteur britannique Jeremy Bulloch est mort à l’âge de 75 ans. Il était notamment connu pour son rôle du chasseur de primes Boba Fett dans les films "L’Empire contre-attaque" et "Le Retour du Jedi". L’acteur est mort à l’hôpital de Tooting dans le sud de Londres "après des complications de sa santé, notamment plusieurs années avec la maladie de Parkinson. Jeremy a eu une vie longue et heureuse en tant qu'acteur et était surtout connu pour ses rôles dans les films Summer Holiday, Star Wars et James Bond", a rapporté l’AFP. C’est en 1979 que le comédien a vu sa vie être chamboulée lorsqu’il a été appelé pour rejoindre la saga Star Wars.

Mark Hamill réagit à cette disparition

Sur son site web en 2018, Jeremy Bulloch s’était confié sur son rôle mythique : "En 1979, j’ai été appelé sur le plateau de l’Empire contre-attaque pour jouer Boba Fett et cela a merveilleusement changé ma vie. Ce fut un privilège d'avoir eu l'occasion d'inspirer tant de générations de fans de Star Wars. J'ai passé plus de 20 ans à voyager avec ma femme Maureen dans des pays étonnants et j'ai rencontré tant de fans merveilleux. Merci beaucoup à tous et vous allez tous nous manquer. Que la Force soit toujours avec vous". Face à la nouvelle de la mort de Jeremy Bulloch, un autre acteur de Star Wars a rapidement pris la parole. Billy Des William, qui incarnait Lando Calrissian, a rendu hommage à son camarade disparu sur Twitter : "Aujourd'hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie... RIP Jeremy Bulloch". De son côté, Mark Hamill a partagé sa tristesse : "Jeremy Bulloch était la quintessence du gentleman anglais".

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ — Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Today we lost the best bounty hunter in the galaxy RIP Jeremy Bulloch #BobaFett — Billy Dee Williams (@realbdw) December 17, 2020

Par Alexia Felix