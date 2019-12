Star Wars : Pourquoi Carrie Fisher n’a pas son étoile à Hollywood ?

Carrie Fisher a été l'un des visages phares de la saga "Star Wars". L'actrice qui a campé le rôle de la princesse Leia Organa d'Alderaan depuis 1977, est décédée en décembre 2016 des suites d'une maladie cardiaque et n'a jamais eu l'honneur d'avoir son nom inscrit sur l'une des étoiles mythiques d'Hollywood Boulevard. Pourtant, de nombreux acteurs de la saga "Star Wars" ont eu le droit à cette reconnaissance planétaire, comme notamment Mark Hamill, qui interprète Luke Skywalker ou encore Harrison Ford qui prête ses traits à Han Solo. Le personnage féminin incontournable de ces films n'a pas eu le privilège de laisser sa marque sur le célèbre Walk of Fame à Los Angeles, ce qui a indigné l'une de ses fans, Kristin Grady, âgée de 33 ans. La jeune femme s'est lancée dans un combat afin d'obtenir une étoile à Hollywood pour Carrie Fisher, car pour elle, cette situation est "absurde"... Mais ses efforts ont peu de chance de porter leurs fruits...

Une contribution de 50.000 dollars pour avoir son étoile

Armée d'une pétition à la main, Kristin Grady a déjà récolté plus de 6000 signatures et compte en recueillir des milliers d'autres à l'occasion de la sortie du dernier épisode de la saga Star Wars, "L’Ascension de Skywalker". Elle s'était postée devant le Chinese Theatre, où le dernier épisode avait été projeté en avant-première pour défendre sa cause et obtenir cette étoile pour son idole. Malheureusement, il y a peu de chance que cette jeune femme obtienne gain de cause puisque comme l'a expliqué à l’AFP Ana Martinez, responsable du Walk of Fame pour la Chambre de commerce d’Hollywood, il faut obtenir l’autorisation de la famille du défunt et déposer une demande officielle au moins cinq ans après la date du décès, pour obtenir une étoile sur le célèbre Walk of Fame à Los Angeles. Par ailleurs, elle a ajouté que Carrie Fisher n'avait fait aucune demande de son vivant pour avoir cette reconnaissance et révèle : "Nous ne savons même pas si elle en voulait une". De plus, voir son nom inscrit sur ce boulevard a un coût, qui n'est pas des moindres...Il faut verser une contribution de 50.000 dollars pour l’organisation de la cérémonie et les frais d’entretien. Une somme difficile à récolter.

Par Solène Sab