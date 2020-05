Stars 80 : quels chanteurs sont au casting du film ?

Qui n’a jamais dansé sur un son des années 80 ? C’est la question que se sont posée Vincent et Antoine en découvrant une caisse de vinyles datant de cette époque. Alors que leur société de sosies est au bord de la faillite, ils se lancent un défi : monter un spectacle avec les stars des années 80. "Stars 80" est une comédie de Frédéric Forestier et Thomas Langmann sortie en 2012 et qui a eu une suite. Dans les rôles principaux Richard Anconina et Patrick Timsit. Malgré leur complicité évidente à l’écran, c’est la première fois que les acteurs tournent ensemble. Le succès de leur duo est dû au fait qu’ils se connaissaient déjà à la ville. Et pour jouer les stars des années 80, nombreux sont ceux qui ont interprété leur propre rôle et répondu présents.

Des chanteurs mais aussi d’autres personnalités sont au générique

Pour jouer leur propre rôle, Début de soirée, Desireless, Emile et Images, François Feldman, Patrick Hernandez, Jean-Luc Lahaye mais aussi la chanteuse Lio, Jeanne Mas, Gilbert Montagné, Peter et Sloane. La célèbre Sabrina a répondu présente, tout comme Jean Schultheis, Jean-Pierre Mader, Joniece Jamison, Cookie Dingler représentée par Christina Dingler et Léopold Nord et Vous représenté par Alec Mansion. D’autres personnalités ont joué leur propre rôle également. C’est le cas de Nikos Aliagas, Claire Chazal, Valéry Zeitoun ou encore Franck Provost et Marc Toesca. Michel Drucker n’est pas présent physiquement mais prête sa voix. Le film "Stars 80" est diffusé ce jeudi 21 mai sur TF1 à partir de 21h05

Par Non Stop People TV