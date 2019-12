Stéphane Bern, Miley Cyrus, Kylie Jenner... Les ruptures de stars de l'année 2019

Comme elles sont les pros en matière de vie privée étalée sur la scène publique, impossible de parler des séparations de l'année 2019 sans évoquer les seules, les uniques : les sœurs Kardashian-Jenner. En 2018, Khloé Kardashian avait déjà souffert des infidélités de Tristan Thompson. Mais alors que sa petite True pointait le bout de son nez, la star avait plutôt préféré passer au-dessus des trahisons de son basketteur, imaginant qu'il ne s'agissait là que d'un petit écart de conduite. C'était mal penser puisque seulement quelques mois plus tard, en février 2019, Tristan Thompson était une fois de plus pris la main dans le sac, ou plutôt la bouche collée à celle d'une autre que Khloé Kardashian : Jordyn Woods. Et il ne s'agit pas de n'importe qui puisque cette dernière n'est autre que la meilleure amie de Kylie Jenner. Mais ça, c'était avant. De son côté, la benjamine du clan Kardashian-Jenner a, en plus d'une trahison amicale, été confrontée à une désillusion amoureuse. Alors que l'on pensait que tout allait bien entre eux, Kylie Jenner et Travis Scott, jeunes parents de la petite Stormi, sont désormais séparés. Dire que certains les voyaient déjà en route pour le mariage…

De l'amour à la haine

Et puis il y a celles qui, en plus de claquer la porte, déclenchent une énorme polémique sur leur passage. C'est le cas de Pamela Anderson. Alors qu'elle avait posé ses valises dans la cité phocéenne auprès de son Adil Rami chéri, en juin dernier l'ex naïade d'Alerte à Malibu a annoncé leur séparation après deux ans d'amour. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Par la suite, Pamela Anderson a inondé les réseaux sociaux de messages assassins à destination du footballeur, l'accusant, en plus des infidélités, de violences conjugales et de mensonges répétés. L'affaire a pris une ampleur telle que l'opinion publique s'en est très vite emparé. Et puis il y a ceux qui, alors qu'on les pensait confortablement lovés sur leur petit nuage rose, ont pris tout le monde de court. C'est le cas de Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Mariés en décembre 2018, et en couple (en dent de scie) depuis de nombreuses années, la chanteuse et l'acteur ont finalement annoncé leur séparation, huit mois seulement après s'être dit "oui". Dans la foulée, Miley Cyrus ne s'est pas gênée pour s'afficher roucoulant au bras d'une jeune femme, avant d'officialiser son couple avec Cody Simpson. Une résilience à toute épreuve !

Par Sarah M