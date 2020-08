Steven Spielberg : son père, Arnold, est décédé à 103 ans

Un peu plus de trois ans après le décès de sa mère Leah Adler survenu le 21 février 2017, Steven Spielberg doit faire face à la disparition de son père, Arnold. La nouvelle est reprise par de nombreux médias américains. C’est Amblin, la société de production créée par le réalisateur de "Jurassic Park" qui annonce la triste nouvelle via un tweet : "Après plus d’un siècle de contribution et d’engagement envers sa famille, ses amis et sa carrière, Arnold Meyer Spielberg, père de Steven, Anne, Sue et Nancy Spielberg, est décédé de cause naturelle le 25 août 2020. Nos plus sincères condoléances à la famille Spielberg". Le père du réalisateur était âgé de 103 ans.

Une cérémonie remise à plus tard

Arnold Spielberg est né à Cincinnati le 6 février 1917. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il était ingénieur électricien. Steven Spielberg lui doit sa passion pour les gadgets et tout ce qu’ils lui inspirent. "Quand je vois une PlayStation, quand je regarde un mobile – de la plus petite calculatrice à un iPad – je regarde mon père et je me dis ‘Mon père et une équipe de génies ont lancé cela'". Dans un communiqué commun, les enfants d’Arnold Spielberg ont remercié leur père de leur avoir appris à "aimer la recherche, avoir l’esprit ouvert, garder les pieds sur terre tout en ayant de l’ambition". En raison de la pandémie de coronavirus qui est toujours très active aux Etats-Unis et des mesures sanitaires strictes mises en place, une célébration aura lieu plus tard, sûrement à l’automne 2021 pour Arnold Spielberg.

After more than a century of contributions and commitment to his family, friends, and career, Arnold Meyer Spielberg, father of Steven, Anne, Sue and Nancy Spielberg, passed away of natural causes on August 25, 2020. Our deepest condolences to the Spielberg family. pic.twitter.com/wzByk5NJSR — Amblin (@amblin) August 26, 2020

