Sue Lyon : l'actrice de "Lolita" de Stanley Kubrick est décédée à 73 ans

En 1962, son visage d'ange et ses pauses involontairement sulfureuses étaient sur tous les murs des villes et sur les devantures de cinéma. Sue Lyon, née en juillet 1946, a 14 ans lorsqu'elle est choisie par le maître de cinéma qu'est Stanley Kubrick. Le réalisateur, qui tournera plus tard « Shining », « Full Metal Jacket », « 2001 : L'odyssée de l'espace » ou encore « Orange Mécanique », lui offre le rôle-titre de « Lolita ». La jeune américaine donne vie à l'héroïne du roman culte de Vladimir Nabokov, dans une adaptation à l'écran qui souffrira de la même polémique que le livre. Déterminé à éviter le scandale et à passer entre les filets de la censure, Stanley Kubrick a volontairement pris une adolescente plus vieille que l'enfant de l'ouvrage mais la relation narrée et entretenue avec un adulte, Humbert Humbert, choque l'opinion publique. Malgré les controverses sur le soi-disant manque de décence de son personnage, Sue Lyon remporte le Golden Globe du Meilleur Espoir en 1963. Elle a 15 ans. Le New York Times a annoncé, ce vendredi 27 décembre, le décès de l'actrice à 73 ans.

Une vie chaotique

Le journal cite un de ses amis proches qui déclare qu'elle est morte, le soir du jeudi 26 décembre, à Los Angeles. Après sa performance mythique dans « Lolita », que l'écrivain Vladimir Nabokov avait qualifié de « nymphette parfaite », la comédienne est apparue dans une vingtaine de films avant de mettre fin à sa carrière en 1980. Divorcée plusieurs fois, ayant perdu son frère qu'on accuse de s'être suicidé suite à l'interprétation « obscène » de sa sœur dans « Lolita », Sue Lyon avait confié dans les années 90 à Reuters que le film de Stanley Kubrick avait « causé sa destruction en tant que personne ». Vladimir Nabokov avait révélé, plus tard, qu'il aurait préféré que ce soit l'actrice Catherine Demongeot (« Zazie dans le métro ») qui se voit attribuer le rôle...

Par Elodie F.