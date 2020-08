Sveva Alviti : qui est la compagne d'Anthony Delon, héroïne du film “Dalida” ? 

Sveva Alviti est une actrice assez méconnue en France. Née à Rome le 14 juillet 1984, la jeune femme était prédestinée à devenir joueuse de tennis professionnelle avant de se décider à se lancer dans une carrière de mannequin. Ainsi de ses 17 ans jusqu’à ses 26 ans, Sveva Alviti a multiplié les défilés et les publicités à New York. Mais rêvant toujours de se lancer dans le septième art, la jeune femme participe par la suite à plusieurs courts-métrages italiens avant de se faire remarquer dans une série. Après quelques petits rôles au cinéma, c’est en 2017 que l’actrice décroche son premier rôle majeur. Sélectionnée parmi plus de 200 candidates, Sveva Alviti est choisie pour incarner Lolanda Cristina Gigliotti, plus connue sous le nom de Dalida. En 2018, l’actrice joue dans la comédie "Love Addict" avec Kev Adams ainsi que dans le film "Lukas" avec Jean-Claude Van Damme.

Une actrice méconnue en France

Sveva Alviti est plus connue par rapport à sa vie privée puisque depuis la fin de l’année 2019, la jeune femme file le parfait amour avec Anthony Delon, le fils d’Alain Delon. Le comédien avait finalement officialisé cette relation en déclarant son amour à la jeune femme sur Instagram en légende d’un cliché d’eux : "Parfois la vie ne nous semble pas juste, on se dit que les emmerdes s’accumulent... et c’est souvent le cas. Mais il arrive aussi que le destin nous fasse un cadeau, un doux rayon de soleil pour nous accompagner dans l’épreuve. Il faut savoir être reconnaissant dans ces moments-là, car le bonheur est précieux". Malgré tout, Sveva Alviti et Anthony Delon se font plutôt discrets, préférant vivre leur histoire d’amour loin des regards.

Par Alexia Felix