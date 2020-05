Sylvester Stallone : que devient l’acteur de 73 ans ?

Sylvester Stallone n'est pas à présenter. À 73 ans, l'acteur a une longue carrière cinématographique derrière lui. Fin 2019, ses fans ont pu le retrouver dans le cinquième volet des aventures de "Rambo" dans "Rambo : Last Blood" d'Adrian Grunberg. Dans un entretien exclusif qu'il avait accordé dans l'émission "Sept à Huit" sur TF1, le comédien de 73 ans s'était confié sur le personnage de Rambo qu'il a incarné pour la première fois au cinéma en 1982. "Je commence toujours avec l'idée qu'il va mourir. C'est comme ça que j'écris le scénario. Et à chaque fois, j'essaie de trouver des excuses pour qu'il ne meure pas. J'ai déjà dit au revoir tellement de fois que si je dis le contraire, je passe pour un hypocrite !" disait-il.

Dans ce même entretien, Sylvester Stallone avait aussi révélé qu'il n'avait pas été emballé par le montage initial du premier volet de "Rambo" réalisé par Ted Kotcheff. "J'étais sonné. Je me suis dit que c'était le pire film que j'avais fait. Je trouvais ça tellement mauvais que je suis allé voir mon agent et je lui ai demandé si on pouvait le racheter pour le brûler. Et puis, un personnage qui déclare la guerre dans son propre pays, c'est moyen !" continuait-il.

Une suite bientôt au cinéma ?

Alors que M6 diffuse ce lundi 11 mai "Évasion" - film sorti en 2013 au cinéma - Sylvester Stallone planche sur un projet au cinéma. En effet, lors d'un direct avec ses fans sur Instagram début mai, l'acteur américain a annoncé qu'une suite de son film "Demolition Man" était envisagée. "Je pense qu'il y a des chances qu'une suite voit le jour. On y travaille en ce moment avec Warner Bros et ça s'annonce fantastique. Donc ça va sortir, ça va arriver", a-t-il dit. Le premier volet de "Demolition Man" était sorti au cinéma en 1993. Dans la film, Sylvester Stallone a travaillé avec Wesley Snipes (Blade) et Sandra Bullock.

Quand il ne travaille pas, Sylvester Stallone alimente sa page Instagram. Sa dernière publication remonte à la semaine dernière. En effet, il a posté une photo sur laquelle il fait une sieste en compagnie de son chien. À ce jour, l'acteur américain compte plus de 12 millions d'abonnés sur le réseau social.

Par Non Stop People TV