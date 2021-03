Tahar Rahim prêt à s'installer à Hollywood avec Leïla Bekhti ? L'acteur se confie

Tout semble sourire à Tahar Rahim. Le compagnon de Leïla Bekhti est devenu une star internationale grâce à son rôle dans le long-métrage de Kevin MacDonald, intitulé "Désigné coupable". Pour rentrer complètement dans la peau de son personnage, Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien détenu au camp de Guantánamo, Tahar Rahim n'a lésiné sur aucun moyen. À tel point que sa prestation a été saluée outre-Atlantique. L'acteur français a même été nommé dans la catégorie du Meilleur Acteur dans un film dramatique aux Golden Globes 2021, rien que ça. À la suite de cette annonce, Leïla Betki a explosé de joie, tout comme Omar Sy qui avait commenté sur les réseaux sociaux : "Tellement heureux pour copain !!!! et tant mérité !". Depuis, Tahar Rahim est très demandé et a même de nombreux projets à Hollywood. Mais est-il prêt à quitter la France pour s'installer avec sa femme et ses enfants en Californie ? Ce n'est pas d'actualité.

"je suis trop speed"

Dans les colonnes du Journal du dimanche, paru ce 28 mars, Tahar Rahim a fait de nombreuses confidences sur ses projets à l'étranger ainsi que son envie de partir et a démarré : "J'y avais songé il y a quelques années. Puis j'ai appris que des acteurs vivant à Los Angeles envoyaient eux aussi des tapes pour les castings", avant de poursuivre ses confidences : "Comme aujourd'hui, je reçois davantage de propositions directes et que je passe moins d'essais, je peux sauter dans un avion le soir à Paris et être là-bas le lendemain. D'autant que L.A ne me fait pas rêver : je suis trop speed pour rester dans une ville où on ne peut rien faire à pied ! Mais si Hollywood était à New York, là je réfléchirais..." L'acteur d'Un Prophète a toutefois admis qu'il avait raté quelques occasions, néanmoins, il ne regrette pas son choix. Pour conclure, le compagnon de Leïla Bekhti a affirmé : "Je préfère vivre dans le pays où je suis né et où je me sens bien".

Par Solène Sab