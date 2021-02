Tahar Rahim : ses rares confidences sur son couple avec Leïla Bekthi

La carrière de Tahar Rahim ne cesse de grandir de jour en jour. L'acteur commence à se construire une importante notoriété outre-atlantique. En effet, après un rôle remarqué dans The Looming Tower, il a participé à la série The Serpent dans laquelle il incarne Charles Sobhraj, un célèbre tueur en série des années 1970. Son talent a été récompensé il y a quelques jours. Il vient d'être nommé aux Golden Globes dans la catégorie "meilleur acteur dans un film dramatique" pour son rôle dans Désigné coupable (The Mauritanian) dans lequel il donne la réplique à Jodie Foster et Shailene Woodley. Il joue le rôle de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien qui a été capturé après les attentats du 11 septembre 2001.

"C'est ma femme, mon amour, ma meilleure amie"

À cette occasion, il a accepté de se confier dans les colonnes du magazine Elle. Tahar Rahim est revenu sur ce rôle "le plus intense de sa carrière". "J'ai dû physiquement me transformer, perdre énormément de kilos en très peu de temps (...) ce qui m'a mis dans un état émotionnel très particulier. Le seul moyen que j'ai trouvé pour rendre ces scènes terribles de tortures authentiques, c'était d'en faire un peu l'expérience.

Il en a profité pour faire une belle déclaration à sa femme, Leïla Bekthi. Depuis leur rencontre en 2009 sur le tournage du flim "Un prophète", ils ne se sont jamais quittés. "Elle aussi fait partie de celles qui ont posé un regard confiant sur moi. Je l'aime comme un fou. C'est ma femme, mon amour, ma meilleure amie. Mais c'est aussi une actrice exceptionnelle. Et dans un couple, que tu sois dans le cinoche ou pas, l'admiration est indispensable. Leïla est une immense actrice et une personne exceptionnelle".

Par J.F.