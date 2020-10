Tarek Boudali : Son impressionnant point commun avec Tom Cruise sur les tournages

Ce mardi 13 octobre 2020, M6 diffuse en prime-time le film "Épouse-moi mon pote" réalisé par Tarek Boudali. Le réalisateur est actuellement sous le feu des projecteurs en raison de la sortie de son deuxième long-métrage intitulé "30 jours max". Un film très attendu vu qu’il réunit à nouveau la bande à Fifi. Dans cette nouvelle comédie, Tarek Boudali prête ses traits à un policier maladroitement drôle et lynché par ses collègues. Il apprend qu’il ne lui reste plus que 30 jours à vivre et décide alors de devenir un héros. En tout cas, il compte bien tout faire pour. Dans une interview à "TV Mag", Tarek Boudali explique d’où lui est venue l’idée de ce scénario. "Il y a très longtemps, je me suis posé une question conne, à savoir ce que je ferais s’il me restait peu de temps à vivre. Après réflexion, si cette situation se présentait dans la réalité, je ferais un grand voyage avec ma famille et mes amis, en prenant la direction d’une île déserte. Nous avons une vie qui file à 20 000 à l’heure... J’aimerais bien être au calme pour savourer mes derniers jours", a déclaré celui qui a joué dans la série "En famille" sur M6.

"J’ai envie d’être le Tom Cruise français"

Dans ce long-métrage, le personnage de Tarek Boudali exécute plusieurs cascades. D’ordinaire, les comédiens font appel à des doublures professionnelles pour les scènes les plus périlleuses. Mais pas Tarek Boudali qui, comme Tom Cruise, a décidé de réaliser ses propres cascades ! "Comme j’ai envie d’être - toutes proportions gardées - le Tom Cruise français, j’ai vraiment exécuté toutes mes cascades moi-même. C’était une vraie volonté de ma part, a détaillé Tarek Boudali. Il fallait convaincre les producteurs et les assurances qui ont accepté assez facilement." Sport et rigueur étaient de mise pour pouvoir réaliser son souhait. "J’avais fait pas mal de musculation, entre trois et cinq heures par semaine, car c’était important de m’étoffer pour éviter les grosses blessures. Il n’empêche que je me suis fait quelques bleus, mais rien de grave. J’ai même passé le permis moto pour une scène du film !", a aussi expliqué Tarek Boudali. Tom Cruise n’a qu’à bien se tenir !

Par Matilde A.