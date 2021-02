Thierry Lhermitte : le point positif de la Covid-19 sur sa maladie

Nouveau défi pour Michel Cymes. Le médecin le plus célèbre de France vient de se lancer sa nouvelle émission en prime-time sur France 2 "Antidote". Un programme autour de la santé mais qui a pour vertu de ne pas être anxiogène en pleine pandémie mondiale. Michel Cymes ne souhaite pas faire une émission de santé à proprement parler, mais plus un talk-show autour de la santé comme il le confiait dans les colonnes de Ouest-France il y a quelques jours : " J’appelle ça la “sciencetainement. J’ai inauguré le genre avec Ça ne sortira pas d’ici. Manifestement, les gens accrochent, notamment parce qu’ils en ont assez qu’on leur parle de la santé, à moins qu’on leur en parle différemment."

"bah oui, j'ai pas reconnu, c'est le masque"

Et pour la première émission, Michel Cymes recevait Thierry Lhermitte. L'acteur s'est confié sur la maladie dont il souffre, la prosopagnosie, trouble qui le rend incapable de reconnaître et de distinguer les visages et les noms des personnes. Sur le plateau d'"Antidote", il s'est confié sur le sujet et à raconter le jour où il n'a pas reconnu sa propre soeur : "Je ne l'avais pas vue depuis deux ans parce qu'elle était à l'étranger. Elle débarque et je ne savais pas qu'elle était à Paris. Et donc le temps qu'elle arrive d'une dizaine de mètres, je me dis 'j'ai déjà vu cette personne, qui c'est, qui c'est ?'".

Une maladie qui pourrait être compliquée en temps de crise sanitaire avec les masques, mais qui finalement, est un avantage pour Thierry Lhermitte. "Non au contraire parce que tout le monde a du mal. Et donc quand on me dit : 'c'est le masque ?', je réponds 'bah oui, j'ai pas reconnu, c'est le masque'".

Par J.F.