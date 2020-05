Thierry Lhermitte marié : qui est Hélène, sa femme depuis plus de 40 ans ?

Il est l'un des acteurs les plus connus en France. À 67 ans, Thierry Lhermitte a une longue carrière cinématographique derrière lui, lui qui a joué dans des films tels que "Les Bronzés", "Le Père Noël est une ordure", "Le Dîner de cons" ou encore "Les Ripoux". En avril 2019, l'acteur s'était confié à Télé-Loisirs sur le cinéma en général, livrant le nom de l'acteur qu'il admire le plus. "L'un des acteurs que j'ai adoré tout ma vie, c'était Marcello Mastroianni, pour la légèreté de son jeu, l'impression de pas de travail , disait-il.

Dans ce même entretien, Thierry Lhermitte s'était aussi confié sur ce film qui l'a traumatisé, à savoir "La nuit des morts-vivants" (1968). "Ça fait un peu peur, mais vraiment c'est très, très bien foutu. C'est très bien réalisé, il y a de l'angoisse même quand on ne voit rien, c'est un grand film de peur", continuait-il.

"Je reste l'homme d'une seule femme"

Ce lundi 11 mai, les fans de Thierry Lhermitte s'apprêtent à le retrouver à la télévision dans "Ma famille t'adore déjà !", une comédie réalisée par Jérôme Commandeur et Alan Corno dont la sortie au cinéma remonte à 2016. L'occasion pour Non Stop People d'aborder sa vie familiale, lui qui vit depuis plus de 40 ans une belle histoire d'amour avec son épouse, Hélène. En 2016, dans un entretien à Paris Match, le comédien avait raconté les coulisses de leur rencontre à ses débuts, lorsqu'il faisait partie de la troupe du Splendid. "J'ai connu ma femme il y a plus de quarante ans, alors que je n'étais pas célèbre et que je jouais au café-théâtre. Elle a toujours été de bon conseil", disait-il.

Et de poursuivre : "J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle et ma famille a été la source de ma stabilité dans ce métier où il y en a si peu". Un an après, en 2017, il avait révélé dans les colonnes du magazine Gala le secret de la longévité de son couple. "Penser que ça puisse s'arrêter demain. Qu'elle puisse se tirer pour mieux que moi. Dans un couple, en plus de la séduction, qui est nécessaire, il faut aussi qu'il y ait ce sentiment d'insécurité. Ça a du bon", expliquait-il. Thierry Lhermitte et sa femme Hélène ont eu trois enfants : Astrée, artiste-peintre, Victor, restaurateur et Louise, musicienne.

Par Non Stop People TV