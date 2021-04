Thierry Lhermitte se confie sur ses relations avec ses petits-enfants

Thierry Lhermitte commence à bien connaître les rôles de grands-pères. L'acteur aux plus de quarante ans de carrière, continue de tourner à la fois pour le cinéma et la télévision. Attendu sur grand écran avec le film "Alors on danse" de Michèle Laroque, il va également donner la réplique à l'actrice dans le prochain "Joyeuse retraite ! 2", où ils forment un couple sur le point d'être retraité. En attendant, les téléspectateurs vont le retrouver le 29 avril prochain sur France 3 avec la diffusion de la comédie "La Finale", sortie en 2018. Dans le rôle d'un grand-père atteint par la maladie d’Alzheimer, il forme un duo avec Rayane Bensetti qui incarne son petit-fils. "À travers Rayane, j'ai retrouvé le jeune candide que j'étais en 1984, sur le tournage des Ripoux de Claude Zidi. Pour la première fois, je quittais ma bande de copains du Splendid pour me retrouver face à Philippe Noiret, un grand comédien expérimenté. Il a été tellement bienveillant avec moi", a-t-il confié dans Télé 7 Jours.

"Je ne suis pas un papy gâteau"

Mais quel grand-père est Thierry Lhermitte dans la vie ? Le comédien de 68 ans s'est confié sur ses relations avec son petit-fils et sa petite-fille, âgés de 8 et 18 ans. Il a reconnu être un grand-père "un peu distant". "Mon petit-fils vit avec ses parents au Canada. Et je vois de temps à autre ma petite fille qui réside en France. Je ne suis pas un papy gâteau !", a-t-il expliqué avant d'assurer qu'il tient à être présent pour ses petits-enfants malgré la distance : "Mais cela reste important, pour moi, de partager de bons moments avec mes petits-enfants". En 2018 dans Télé Star, Thierry Lhermitte avait regretté son absence auprès de sa petite-fille les premières années : "Je m'en suis trop peu occupé lorsqu'elle était petite. A l'époque où elle est née, ma propre fille était encore jeune et je n'avais pas envie de retomber dans les couches !".

Par Marie Merlet