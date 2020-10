Thomas Jefferson Byrd : l'acteur tué par balle à Atlanta

Le monde du cinéma est en deuil. Après Chadwick Boseman il y a quelques jours, c'est l'acteur Thomas Jefferson Byrd qui vient d'être retrouvé mort ce samedi 3 octobre à Atlanta. L'acteur de 70 ans a été victime d'une fusillade dans les rues de la ville. La police locale est intervenue sur les lieux après le signalement d'un homme blessé aux alentours de 1h45 du matin. Le New York Times rapporte qu'il a été retrouvé "sans connaissance" dans une rue et qu'il a succombé à "de multiples blessures par balle dans le dos".

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'acteur fétiche de Spike Lee se serait disputé avec une personne dans un magasin : "cette personne a dû le suivre jusqu'à chez lui" déclarait le porte-parole de l'acteur Craig Wyckoff.

une pluie d'hommages

Thomas Jefferson Byrd avait joué dans beaucoup de films de Spike Lee, qui s'est fait remarquer aux Oscars avec son costume en hommage à Kobe Bryant. On avait pu le voir dans "Clockers", "Get on the bus", "He got game", "The very black show", "Da sweet blood of Jesus" ou plus récemment "Chi-raq". C'est donc tout naturellement que le réalisateur emblématique lui a adressé un dernier au revoir sur Instagram.

"Je suis si triste d’annoncer le meurtre tragique de notre frère bien-aimé Thomas Jefferson Byrd la nuit dernière à Atlanta, en Géorgie. Tom est mon gars, ici ci-dessous, vous le voyez comme le personnage effrayant Errol Barnes dans CLOCKERS. (...) Puissions-nous tous souhaiter des condoléances et des bénédictions à sa famille. Repose en paix Frère Byrd".

L'actrice Viola Davis lui a également rendu hommage sur Twitter : "Quel grand acteur tu étais. Je suis désolée que ta vie se soit terminée comme ça. Je prie pour ta famille".

Oh no!!! 2020! Whaaattt!!! Loved working with you Byrd. What a fine actor you were. So sorry your life ended this way. Praying for your family. So very sorry.https://t.co/R9YxP4gNW4 — Viola Davis (@violadavis) October 4, 2020

Par J.F.