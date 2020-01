Timothée Chalamet incarnera Bob Dylan dans un film consacré au chanteur

Tout sourit à Timothée Chalamet ! En 2017, son interprétation magistrale dans le film "Call Me by Your Name" l'a propulsé en un rien de temps sur le devant de la scène. Dans la foulée, l'acteur franco-américain de 24 ans a enchainé une ribambelle de films salués par la critique, à l'instar de "My Beautiful Boy", "Lady Bird", "Le Roi", "Un jour de plus à New York" ou encore, plus récemment, "Les Filles du Docteur March" dans lequel il partage l'affiche avec Saoirse Ronan, Emma Watson ou encore Meryl Streep. Bref, Timothée Chalamet n'a que 24 ans mais il a déjà tout d'un grand ! La preuve : selon les informations de Deadline, l'acteur incarnera bientôt Bob Dylan dans un film consacré au chanteur !

Un rôle d'envergure

En effet, le réalisateur James Mangold plancherait d'ores et déjà sur un biopic retraçant la vie de l'auteur, compositeur et interprète. Il aurait d'ailleurs signé avec Searchlight Pictures. James Mangold n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on lui doit notamment le biopic de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, "Walk The Line". Selon les informations de Deadline, le film retracera une époque particulière de la vie de Bob Dylan, durant laquelle l'artiste "a plutôt adopté le rock'n roll et échangé sa guitare acoustique contre un ampli et une guitare électrique." Ce changement de direction musicale avait quelque peu crée la controverse du côté des fans de Bob Dylan. Un rôle d'envergure pour Timothée Chalamet qui, peu à peu, dessine les contours d'une carrière prometteuse. Côté vie privée, là encore le jeune homme fait sensation puisqu'il serait en couple avec nulle autre que Lily-Rose Depp. Cet été, les tourtereaux ont été repérés sur un bateau au large de l'Italie, s'échangeant des baisers langoureux. Un vrai couple de stars !

Par Sarah M