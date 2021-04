Timothée Chalamet : l'acteur de nouveau en couple avec Lily-Rose Depp ?

Pendant de nombreux mois, Timothée Chalamet et Lily Rose-Depp ont vécu une belle histoire d'amour. Les deux jeunes acteurs les plus en vogue du moment ont formé l'un des couples les plus glamour. Mais malheureusement, ce dernier n'a pas tenu. En effet, discrets sur leur vie privée, ils ne s'étaient jamais vraiment affichés ensemble. Récemment, Lily-Rose Depp s'était confiée au média Entertainment Tonight sur sa vie privée et sur sa jeune célébrité : "La célébrité est un effet secondaire idiot de ce que j'aime faire. Je suis passionnée et je me sens vraiment reconnaissante et privilégiée de me réveiller et de pouvoir faire ce qui me plaît. Mais il y a d'autres aspects qui viennent avec, et qui ne m'intéressent pas vraiment".

une seconde chance ?

Durant cet entretien, Lily-Rose Depp n'avait pas évoqué sa relation avec Timothée Chalamet. Le couple - qui ne s'est d'ailleurs jamais confié sur sa rupture - pourrait bien s'être donné une seconde chance. En effet, depuis quelques jours maintenant une étonnante rumeur affole la Toile ! Selon le Daily Mail, les deux jeunes stars auraient été aperçues se baladant ce lundi 5 avril dans les rues de New-York. Ils n'ont pas été aperçus ensemble mais ils ont été vus aux mêmes endroits quasi au même moment. Autre détail troublant, ils portaient le même bonnet à seulement quelques heures d'intervalle … Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'affolent ! Sur Twitter, ils ont été nombreux à commenter la possible réconciliation du couple : "Est-ce que Lily Rose Depp et Timothee Chalamet se sont remis ensemble ? S'il vous plaît dites oui" ou encore "Attention ! Ceci n'est pas une blague, Timmy et son ex Lily-Rose Depp ont été aperçus ensemble encore une fois". Affaire à suivre !

So are Lily Rose Depp and Timothee Chalamet back together? And please say yes — stella◟̽◞̽|| loves Calum (@stella_bosi) April 3, 2021

WAIT JUST SAW ON THE TMK THAT TIMOTHEE AND LILY ARE BACK TOGETHER WTF — aiden (@thehighwaIIs) April 6, 2021

Par J.F.