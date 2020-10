Timothée Chalamet : Pourquoi ses photos avec Lily-Rose Depp l'ont profondément gêné

Timothée Chalamet pensait vivre un tendre moment en toute intimité. Seulement, des photos de son escapade romantique avec Lily-Rose Depp à Capri, en Italie, en septembre 2019, ont été affichées dans les médias internationaux et ont fait le tour des réseaux sociaux. A bord d'un bateau, le couple s'était embrassé fougueusement, sans se douter que des paparazzis les observaient. Inspirés par ces clichés, de nombreux internautes les avaient ensuite détournés. Séparé de Lily-Rose Depp depuis avril dernier, Timothée Chalamet est revenu sur cet épisode qu'il a mal vécu dans un entretien pour le magazine américain GQ de novembre 2020.

"J'avais l'air d'un abruti"

"Je me suis couché ce soir-là en pensant que c’était l’un des meilleurs jours de ma vie. J’étais sur ce bateau toute la journée avec quelqu’un que j’aimais vraiment, et en fermant les yeux, je me suis dit, sans aucun doute, ‘'C’était génial'", a confié l'acteur de 24 ans qui a vite déchanté le lendemain. "Lorsque je me suis réveillé le lendemain et que j'ai découvert toutes ces photos, je me suis senti embarrassé, j'avais l'air d'un abruti, j'étais tout pâle", a assuré Timothée Chalamet. "Et puis les gens se disent : ‘'C’est une opération de communication'. Un coup de pub ?! Vous pensez que je voudrais ressembler à ça devant vous tous ?!", a-t-il ironisé sur les réactions des internautes. Discret sur sa vie privée, l'acteur a depuis été photographié avec l’actrice Eiza Gonzalez lors de vacances au Mexique en juin dernier.

Par Marie Merlet