Timothée Chalamet : séparé de Lily-Rose Depp, il a retrouvé l'amour

C'était sans aucun doute l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. L'acteur montant du cinéma américain et l'égérie Chanel vivaient une belle histoire d'amour depuis plusieurs mois maintenant. Les premières rumeurs concernant un début de romance ont commencé en octobre 2018 après leur rencontre sur le tournage du film The King, diffusé et produit par Netflix. Lors de la promotion de ce même film, les deux acteurs avaient avoué à demi-mot cette histoire d'amour. Mais c'est les photos d'un paparazzi qui ont mis fin au mystère. Ils avaient été aperçus en train de s'embrasser langoureusement sur un bateau.

heureux et amoureux

Après un an d'amour, le couple se sépare à la plus grande surprise de leurs fans. Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet n'ont pas dérogé à la règle puisque les deux jeunes acteurs sont restés là aussi très discret sur leur rupture. Ils n'ont ni communiqué sur la date et encore moins sur la raison.

Mais une chose est sûre, l'acteur de "Call me by your name" a retrouvé l'amour ! Sur des photos obtenues par le site TMZ, on voit l'acteur en train d'embrasser une belle jeune femme. Et cette dernière n'est autre qu'Eiza González, une actrice mexicaine. Elle a été vue dans des films tels que "Bloodshot", "Alita: Battle Angel" ou encore "Fast and Furious: Hobbs and Shaw."

Elle est également connue pour sa relation avec son ex, l'acteur Josh Duhamel, l'ancien mari de Fergie. Les deux amoureux s'étaient rencontrés en 2018 durant une soirée pré-Super Bowl. Coup de foudre immédiat, qui n'aura malheureusement pas duré.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Par J.F.